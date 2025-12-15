A Cerrione domenica ricca di appuntamenti tra mercatini, pranzo anziani e Babbi Natale in Moto FOTO

Domenica intensa per i cittadini di Cerrione tra mercatini di Natale, pranzo per gli anziani e il passaggio dei Babbi Natale in Moto.

Dalle 9 del mattino, in piazza Battaglione Aosta, le bancarelle dei produttori del Comune e delle scuole hanno allietato gli occhi di genitori, nonni e residenti. Con la collaborazione della Pro Loco che ha preparato dolci e vino brulé sulle note musicali della banda, sono stati accolti i centauri giunti in paese per una buona causa.

Alle 12.30, nel teatro parrocchiale, i Povri Marun hanno servito ai 117 anziani un menù molto apprezzato. Il sindaco Davide Chiarletti e don Paolo hanno ringraziato i presenti e augurato loro un sereno Natale. Come ogni anno, grazie al gruppo anziani rappresentato da Doriano e Paolo, il primo cittadino ha conferito una medaglia d'oro ai due partecipanti più anziani.

Un pomeriggio di amicizia, chiacchiere e abbracci si è concluso intorno alle 16.30 del pomeriggio.