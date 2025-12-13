Sardi a Biella nelle immagini di Su Calendariu 2025, Dicembre

Le immagini raccolte in Su Calendariu 2025 del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe ci accompagnano nello scorrere dei mesi. Illustrano alcune delle molteplici attività della composita comunità che risiede nel Biellese, forte di oltre 6.000 isolani presenti in tutti i settori della società.

Fin dal 1978, anno della sua fondazione, il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe premia i suoi figli migliori, assegnando loro borse di studio per meriti scolastici. Pagelle e attestai, consegnati entro Dicembre per la Festa degli Auguri, vengono valutati da apposita commissione.

All’insegna delle giovani generazioni, il primo appuntamento di ogni anno sociale, il 6 di gennaio, da sempre è dedicato ai bambini e agli adolescenti con le loro famiglie, con una festa tutta per loro, onde aiutarli a diventare grandi negli anni e nella società.

In tale occasione, oltre all’assegnazione dei premi, e prima del rinfresco di rito, su cumbidu, grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, giochi, peluches e libri vengono messi a disposizione di tutti per favorire la conoscenza del territorio in cui stanno crescendo e in cui si svolgerà la loro vita quotidiana.