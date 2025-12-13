Nova Coop premia 6 studenti del Biellese con le borse di studio 2025

Anche quest’anno Nova Coop rinnova il proprio impegno nel valorizzare il merito scolastico delle figlie e dei figli dei dipendenti, con un’iniziativa che si conferma elemento centrale del piano di welfare aziendale “Noi NovaCoop”. Nel corso della cerimonia, svoltasi ieri presso la sede direttiva di Vercelli, sono state consegnate 110 borse di studio, per un valore complessivo di 50 mila euro.

In particolare, 80 riconoscimenti da 400 euro sono stati assegnati alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mentre 30 borse da 600 euro hanno premiato le studentesse e gli studenti universitari che si sono distinti per i risultati ottenuti durante l’anno scolastico e accademico. Per la provincia di Biella i riconoscimenti assegnati sono stati sei: cinque borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e una borsa rivolta a uno studente universitario.

L’edizione 2025 è stata caratterizzata da un forte focus sui temi delle pari opportunità e del linguaggio di genere, in linea con il percorso intrapreso dalla Cooperativa per il conseguimento della certificazione per la Parità di Genere.

Dopo l’introduzione di Maura Sammartino, direttrice Risorse Umane Nova Coop, i partecipanti hanno preso parte al workshop interattivo “Le parole della parità” condotto da Marzia Camarda, autrice del Dizionario di Genere. Un laboratorio dinamico che, attraverso parole chiave affidate ai presenti, ha favorito un confronto partecipato sui temi del linguaggio e delle pari opportunità. A seguire, Camarda e l’attore e comico Diego Casale hanno proposto un live talk sull’evoluzione del linguaggio di genere: un dialogo brillante e coinvolgente, che ha toccato stereotipi, abitudini linguistiche e curiosità, trasformando l’intervento in un vero “podcast dal vivo” con spazio per domande e interazioni. La chiusura dell’evento è stata affidata a Marco Gasparini, vicepresidente Area Core Business Nova Coop.

Come gesto simbolico legato al tema dell’iniziativa, tutti i premiati e i loro accompagnatori hanno ricevuto un piccolo cadeaux: un mini pandoro o un mini panettone della campagna nazionale “Scegli le parole giuste”, richiamo diretto all’impegno della Cooperativa verso una cultura del rispetto e dell’inclusione. Gli stessi prodotti sono stati utilizzati anche nell’allestimento del rinfresco finale.

Marco Gasparini, vicepresidente Area Core Business Nova Coop:

«Investire nell’istruzione dei giovani significa investire nel futuro del nostro Paese. Siamo orgogliosi di sostenere il percorso di crescita delle figlie e dei figli dei nostri collaboratori, riconoscendone l’impegno e il merito. Quest’anno abbiamo voluto affiancare alla premiazione anche un momento di riflessione sul tema della parità di genere, perché crediamo che educazione e consapevolezza siano alla base di una cultura realmente inclusiva».

Maura Sammartino, direttrice Risorse Umane Nova Coop:

«Le borse di studio sono un tassello importante del nostro piano di welfare, un modo concreto per essere accanto alle persone che lavorano con noi e alle loro famiglie. Crediamo nel valore dell’educazione e nel supporto alle aspirazioni delle giovani e dei giovani. Per questo abbiamo scelto di dedicare l’edizione di quest’anno al tema della parità di genere: promuovere una maggiore consapevolezza sul linguaggio e sulle pari opportunità è parte integrante del nostro impegno per costruire un ambiente di lavoro e una comunità più inclusivi».

L’assegnazione delle borse di studio rappresenta una delle principali azioni del piano “Noi NovaCoop”, che durante tutto l’anno promuove misure a sostegno delle famiglie dei dipendenti attraverso contributi ai servizi educativi, percorsi di aiuto compiti e aiuto allo studio per le studentesse e gli studenti con DSA, prestiti agevolati per l’acquisto dei libri scolastici.

Questi i nomi dei vincitori per la provincia di Biella che hanno partecipato alla cerimonia di consegna delle borse di studio: Petra Berolatti (Liceo Cossatese e Valle Strona), Andreea Ragno (Istituto tecnico Quintino Sella di Biella) e Carola Tiboldo (Liceo economico sociale).