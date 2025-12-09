Vigliano, tentano il colpo al supermercato ma scappano a mani vuote: ladri in casa a Pollone

Nuovi casi di furti nel Biellese. Stavolta i ladri hanno colpito in un'abitazione di Pollone dove si sono impadroniti di alcuni monili in oro dopo aver rovistato all'interno delle stanze. A dare l'allarme la residente una volta rientrata a casa.

Poco prima, a Vigliano Biellese, due individui avrebbero tentato di allontanarsi da un supermercato della zona con diverse bottiglie di superalcolici, occultati tra i vestiti. Alla fine, sono stati scoperti e si sarebbero dati alla fuga a bordo di un'auto dopo aver lasciato la merce.

Su entrambi gli episodi, avvenuti nella giornata di ieri, 8 dicembre, indagano i Carabinieri.