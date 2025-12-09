Valle Elvo a portata di smartphone: Tabui, l’app del turismo per tutti i comuni

Mappe interattive 3D, itinerari tematici, notifiche smart: il territorio della Valle Elvo a portata di "Click" con l'app Tabui, un'applicazione gratuita italiana per il turismo di prossimità e la scoperta del territorio, in grado di mostrare eventi, monumenti, percorsi culturali e prodotti tipici vicini all'utente, offrendo una piattaforma unica per residenti e turisti per esplorare luoghi nascosti e storie locali in modo immersivo. È un progetto nato in Piemonte ma in espansione, supportato anche dal Ministero del Turismo, che connette Pro Loco, Comuni e attività locali per valorizzare le meraviglie del territorio italiano. Una importante risorsa per il turismo, che l’Unione Montana Valle Elvo ha reso disponibile per tutti i suoi cittadini.

Al momento, Tabui è stata acquistata per 14 dei 15 comuni dell’Unione Montana, poiché uno dei comuni aveva appena sottoscritto un abbonamento individuale per un anno. Dal prossimo anno, anche quest’ultimo si unirà al sistema condiviso, rendendo Tabui accessibile a tutti i comuni dell’Unione Montana Valle Elvo, senza distinzione. Nei primi nove mesi del 2025, i movimenti turistici nel Biellese rappresentano oltre il 2% dei movimenti turistici regionali, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2024 (+7,4% negli arrivi e +7% nei pernottamenti). In questi primi nove mesi dell’anno, la percentuale di crescita dei movimenti turistici nel Biellese è stata superiore rispetto a quella registrata sul territorio regionale (+3,4% negli arrivi e +6,6% nelle presenze). E l'Unione Montana Valle Elvo vuole fare crescere ancora di più i numeri di questa conquista, attraverso la tecnologia.

"L’app è già funzionante - spiega la Presidente Monica Mosca - e a breve entrerà a regime pieno, offrendo ai cittadini e ai turisti un’esperienza digitale completa e centralizzata per scoprire le bellezze del territorio e usufruire dei servizi locali in maniera moderna ed efficiente. Si tratta di un investimento importante che abbiamo voluto per tutti i Comuni come promozione turistica".