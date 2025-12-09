Occhieppo Inferiore: tre incontri gratuiti per scoprire il mondo del digitale

Il Comune di Occhieppo Inferiore organizza tre incontri gratuiti dedicati al mondo del digitale, aperti a tutti i cittadini interessati a migliorare le proprie competenze tecnologiche.

Gli appuntamenti si terranno presso il Municipio di Occhieppo Inferiore, dalle 14.30 alle 16.00, nelle seguenti date, il primo è oggi:

Martedì 9 dicembre 2025

Lunedì 15 dicembre 2025

Martedì 16 dicembre 2025

Si tratta di un’opportunità per conoscere meglio gli strumenti digitali e acquisire competenze utili nella vita quotidiana e lavorativa. La partecipazione è gratuita, e gli incontri sono pensati per essere accessibili a tutti, dai principianti agli utenti più esperti che vogliono aggiornarsi. Per informazioni o iscrizioni, è possibile contattare il Comune di Occhieppo Inferiore tramite i canali ufficiali.