Sala Biellese: confermate le indennità per Sindaco e Giunta per il 2026

Il Comune di Sala Biellese ha definito anche per il 2026 le indennità di funzione che spettano al Sindaco, al Vicesindaco e all’Assessore. Si tratta di un adempimento previsto dalla legge, che tutti i Comuni italiani sono tenuti a svolgere per stabilire quanto percepiscono gli amministratori per il loro ruolo pubblico.

Per il 2025 gli importi, già determinati e confermati dal Comune, sono i seguenti: Sindaco: € 2.208,00 al mese; Vicesindaco: € 331,20 al mese; Assessore: € 220,80 al mese. Si tratta di importi lordi, cioè prima delle trattenute di legge. Queste somme vengono erogate per il tempo e le responsabilità che amministratori e amministratrici dedicano alla gestione del Comune, e sono calcolate seguendo esattamente quanto previsto dalle norme nazionali.

La legge prevede che, se un amministratore è un lavoratore dipendente e non chiede l’aspettativa non retribuita per svolgere il proprio ruolo istituzionale, la sua indennità deve essere dimezzata. Nel caso di Sala Biellese, il Sindaco, il Vicesindaco e l’Assessore hanno dichiarato di essere liberi professionisti, quindi questa riduzione non si applica.

La proposta dell’Amministratore competente è stata quella di confermare per il 2026 la stessa indennità già stabilita per il 2025.