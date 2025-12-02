Elezioni dei consigli di quartiere, Buongiorno Biella e Costruiamo Biella: "Grazie a tutti i 3.452 cittadini che hanno votato"

Grazie a tutti i 3.452 cittadini che domenica si sono recati a votare per i consigli di quartiere. È stata una lezione di passione per il bene comune e di fiducia nella possibilità di poter contribuire al miglioramento della propria città. Un risultato insperato che rincuora e ci fa credere che si può ripartire con maggiore ottimismo. È solo un inizio, certo, con tutti i dubbi che accompagnano qualsiasi nuovo esperimento. Forse si sarebbe potuto far meglio, ma già così tutti gli eletti avranno una forte legittimazione quando porteranno la voce del loro quartiere. Non è tanto importante in questo primo momento ragionare sul numero dei votanti: è importante invece sapere che da oggi in poi tutti i cittadini, chi ha votato e chi no, avranno 10 luoghi fisici dove recarsi e 100 persone che potranno raccogliere la loro voce e presentarla all’Amministrazione.

Grazie a tutti i dipendenti comunali, all’assessore Gallello per aver creduto in questo strumento di democrazia, per essersi coinvolto personalmente e per aver invitato i cittadini, in tutte le riunioni pubbliche di presentazione, a mettersi in gioco in modo trasversale e non partitico per il bene del loro quartiere: il Comune è risultato credibile in questo impegno e i risultati delle elezioni lo confermano.

Si aprono da oggi nuovi spazi di presenza e di partecipazione, che la politica biellese dovrà valorizzare e sostenere, proprio perché non sono stati ascoltati gli assurdi richiami a divisioni di parte e le liste premiate dal voto sono veramente espressione della società civile.

Lasciateci dire che Buongiorno Biella da sempre, e Costruiamo Biella in questi ultimi due anni, hanno lavorato con impegno perché questo risultato fosse possibile. Per quanto ci riguarda, ci sentiamo orgogliosi di quanto siamo riusciti a costruire con l’aiuto di tanti amici, grati ai nostri concittadini per la passione che hanno dimostrato, determinati a dare il nostro contributo per una nuova stagione di partecipazione.