 / Music Cafè

Music Cafè | 26 novembre 2025, 07:20

Gaglianico, una serata di musica e solidarietà per sostenere la lotta alla sclerosi multipla

Gaglianico, una serata di musica e solidarietà per sostenere la lotta alla sclerosi multipla

Gaglianico, una serata di musica e solidarietà per sostenere la lotta alla sclerosi multipla

Si terrà venerdì 28 novembre, alle ore 21, all’Auditorium comunale di Gaglianico (via XX Settembre 10), la serata musicale benefica “Insieme per la Sclerosi Multipla”, organizzata a sostegno dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Biella.

L’evento vedrà la partecipazione di artisti e musicisti del territorio che proporranno un repertorio vario, spaziando dalla musica melodica al pop, dal blues al jazz. Sul palco si alterneranno cinque cantanti: Allegra Cassina, Fiorenza Guida, Barbara Capizzi, Elio Vergnaghi e Frank Kpadè, accompagnati dai musicisti Claudio Montagnoli (batteria), Daniele De Palma e Massimo Pavone (pianoforte/tastiere) e Roberto Banzi (sax).

L’intero incasso della serata sarà devoluto all’AISM, associazione fondata nel 1968, punto di riferimento per oltre 140.000 persone con sclerosi multipla e per le loro famiglie, l’AISM opera su tutto il territorio italiano attraverso 98 Sezioni Provinciali e 49 Gruppi Operativi Territoriali, impegnandosi nel finanziamento della ricerca scientifica, nella tutela dei diritti e nel miglioramento della qualità della vita delle persone colpite dalla malattia.

Per informazioni e prenotazioni: 338 2485262.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore