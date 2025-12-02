Biella Squash Campione Nazionale Csain 2025: è il 2° anno consecutivo FOTO

La ASD Biella Squash conquista il titolo nazionale per il secondo anno consecutivo, aggiungendo un nuovo successo alla propria bacheca, che ora conta quattro titoli nazionali a squadre, due dei quali ottenuti nelle ultime due edizioni.

Si sono appena concluse, sui quattro campi del Polisquash di Milano, le Finali del Circuito Nazionale a Squadre di Squash Csain, il torneo conclusivo e più prestigioso della stagione, in cui viene assegnato il titolo di Campione Nazionale Csain 2025.

Tra le 16 squadre ammesse, quattro rappresentavano Biella Squash. Tre di queste hanno raggiunto le finali più importanti: gli Hammers, guidati da Simone Dembech con Marco Tapparo e Roberto Antonacci, hanno conquistato il gradino più alto del podio; i Gunners, con Daniel Brusco, Laurens Rijken e Marco Abastante (eliminati in semifinale proprio dagli Hammers), si sono aggiudicati il terzo posto.

A seguire, i Chevaliers – composti dai fratelli Pasan e Tharusha Koralage e da Ivano Bellosguardo – hanno dominato il tabellone per la quinta posizione dopo l’eliminazione ai quarti.

Percorso più difficoltoso per la quarta squadra, i Gladiators, penalizzati dalla defezione all’ultimo minuto di Stefano Murdaca e dall’infortunio di Eleonora Baruffi durante il primo turno. Grazie all’impegno di Andrea Tasca, che ha lottato come un leone, la squadra ha comunque difeso i colori del club pur senza ottenere una posizione finale di rilievo.

Al termine della manifestazione, il presidente Corrado Casalvolone ha sollevato il Trofeo, celebrando così il secondo titolo nazionale consecutivo per la ASD Biella Squash.

«È doveroso sottolineare il valore ed il merito del team primo classificato che regala al nostro sodalizio il secondo titolo nazionale consecutivo – ha dichiarato il presidente Casalvolone – ma va sottolineato il favoloso percorso di tutte le nostre squadre in campo: non ricordo, da che sono impegnato nel mondo dello squash, un club che sia mai riuscito a piazzare ben tre squadre tra le prime cinque classificate a un campionato nazionale».

Con questo successo, la ASD Biella Squash può ora contare quattro titoli nazionali in bacheca.