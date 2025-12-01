Biella Rugby, dalla Serie C alle giovanili: tutti i risultati

SERIE C

30.11.25 Cuneo Pedona v Biella Rugby 12-18 (0-10)

Marcatori. Mete: Fusaro, Salussolia. Trasformazioni: Sciarretta. Calci piazzati: Salussolia (2).

Biella Rugby: Sciarretta; Negro, Braga (cap.), Casini, Pagliano (52’ Poli); Gi. Salussolia, Fusaro (59’ Longo); Givonetti (42’ Tosetti), Protto, Borghiani (66’ Panatero); Bottero, Varese; Zavallone, Gu. Salussolia (47’ Mafrouh), Bortolot (47’ Vaglio Moien). Non Entrato: Faiella.

Davide Vaglio, coach: “Partita molto dura, con padroni di casa determinati a fare risultato. Abbiamo avuto difficoltà nelle conquiste offensive, i palloni da giocare sono stati pochi e sporchi; la partita si è decisa sul piano difensivo, i ragazzi sono stati molto determinati hanno innalzato un muro difensivo che è culminato in una difesa multi fase negli ultimi minuti di gioco che ci ha fatto portare a casa il risultato”.

UNDER 18

30.11.25 Stade Valdotain v Biella Rugby 22-62 (5-24)

Marcatori. Mete: Grillo (3), Avanzi, Pavesi (3), Protto, Salussolia, Meneghetti,. Trasformazioni: Pavesi (4), Salussolia, Rossi.

Biella Rugby: Grillenzoni; Deni (43’ Rava), Baiguera, Pavesi, Salussolia; Meneghetti, Rossi (cap.); Avanzi, Chiorboli (43’ Bocchino), Vatteroni (57’ Perju); Bredariol, Zavarise; Rossi (50’ Borio), Protto, Curatolo.

Pietro Giordano, coach: “Buona prestazione in attacco per i giovani Under 18 che in settanta minuti segnano 60 punti. Sul lato difensivo si è peccato troppo di superficialità: troppi calci di punizione, punti e persino un cartellino giallo. In settimana lavoreremo anche sull’aspetto attitudinale al placcaggio”.

UNDER 16

29.11.25 Biella Rugby v Vespe Cogoleto 74-14 (33-0)

Marcatori. Mete: Balducci (4), Bertone (4), Bocca, Defilippi, Gianella Benedetti, Paggio. Trasformazioni: Bertone (6) e Balducci.

Biella Rugby: Siletti; Gobbi, Balducci, Gianella, Di Girolamo; Bertone (cap.), Pizzarelli; Ghilardi, Defilippi, Ruffa; Paggio, Piazza; Girardi, Bocca, Frassati A disposizione: Coda Caseia, Mercandino, Buda, Botto Poala, Pavanetto, Braggion, Ubertalli.

Andrea Caputo, coach: “Comincia bene per BRC il cammino nella seconda parte del campionato interregionale 1. La netta vittoria 74-14 sul Cogoleto forse non rende giustizia fino in fondo alla squadra che ha dominato la partita dall'inizio alla fine. Hanno segnato le 11 mete: Trasformazioni di Bertone e Balducci”.

UNDER 14

29.11.25 a Biella, Triangolare con: Brc, San Mauro, Rivoli

Rivoli 19 - San Mauro 12, San Mauro 0 - Biella 26, Biella 19 - Rivoli 21

BRC 0 - Monferrato17, Monferrato 12 - URPA 7, BRC 12 - URPA 0

1) Rivoli, 2) BRC, 3) San Mauro

Biella Rugby: Allera Longo; Piacenza, Botto Poala, Chiodelli, Bolzoni; Andreotti, Finotto; Squara, Succio, Vella; Frigerio, Amadeo; Bora, P. Squara, Masi. A disposizione: Leonzio, Brunetti, Giansetto, Garzena, Castillio, Blanco, Corchia

Edo Romeo, coach: “Buona prestazione dei ragazzi che hanno lottato su tutti i palloni, gli avevamo chiesto di essere forti in difesa e hanno risposto benissimo. Hanno giocato due partite mettendo in pratica tutto quello che avevamo chiesto loro. Anche se hanno perso con Rivoli, non hanno mai mollato. Sono soddisfatto del percorso che per ora stiamo facendo, lavoreremo ancora per migliorare ancora tanto”.

FEMMINILE

30.11.25 a Biella, raggruppamento con: CUS Genova, CUS Milano, CUS Torino, Fenici, Giuco, Leonesse, Parabiago, Sanremo, Teolonda, Tortus, Volpiano, Volvera

Under 14 Semifinale – Fenici U14 vs Parabiago + CUS Torino → 0–41 Finale 3º–4º posto – Fenici U14 vs Volvera + Sanremo → 45–7

Fabiana Alaimo, coach: “L’impatto iniziale con la semifinale è stato difficile: abbiamo faticato a trovare subito compattezza difensiva e questo ci ha costrette per lunghi tratti nella nostra metà campo. Le ragazze però hanno reagito in modo splendido. Nella finalina hanno mostrato un rugby completamente diverso: ritmo, sostegno vicino, riciclo veloce e soprattutto tanta comunicazione in campo. Hanno giocato da squadra, trasformando la delusione della prima partita in energia positiva. Questa capacità di adattamento e reazione è un passo fondamentale nel percorso di crescita.”

Under 16 Semifinale – Fenici U16 vs CUS Milano Blu → 7–21 Finale 3º–4º posto – Fenici U16 vs Tortus / Sanremo / Volvera / Settimo → 33–45

Danilo Sarnataro, coach: “La semifinale ha mostrato chiaramente due facce della squadra: un primo tempo in difficoltà, in cui Milano ci ha messo pressione su ogni punto d’incontro, e un secondo tempo in cui abbiamo ritrovato ordine, avanzamento e aggressività. La finalina è stata una partita fisica e dispendiosa, ma le ragazze hanno avuto il merito di rimanere sempre dentro la gara, costruendo buone sequenze e provando a ribaltare il punteggio fino all’ultimo. Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento: continuiamo a crescere, e si vede in ogni partita. Questo gruppo ha carattere, e ogni weekend aggiungiamo un mattoncino al nostro percorso.”

Under 18 Semifinale – Fenici U18 vs CUS Milano + Parabiago → 19–19 Finale 1º–2º posto – Fenici U18 vs Volvera + CUS Torino → 0–33

Fabio Pirola, coach: “La semifinale è stata combattuta punto su punto: ottime fasi d’avanzamento, buona occupazione del campo e tre mete costruite con qualità. C’è stato equilibrio, e le ragazze hanno dimostrato maturità nel gestire i momenti chiave. In finale abbiamo trovato un avversario che ha impresso subito grande ritmo, e non siamo riusciti a mantenere la stessa intensità difensiva. È una partita che ci lascia diversi spunti: lucidità, gestione della pressione e capacità di restare nel piano di gioco anche quando le cose si complicano. Nonostante il risultato, usciamo con maggiore consapevolezza: il potenziale c’è, e continueremo a lavorare per esprimerlo con costanza. La giornata di ieri è stata molto più di un semplice raggruppamento: è stata una celebrazione del rugby femminile. Oltre 200 atlete da Piemonte, Liguria e Lombardia hanno condiviso campi, emozioni, partite e momenti di confronto tecnico. Il bel tempo ha reso l’atmosfera ancora più coinvolgente, dando luce a un evento che ha mostrato quanto il movimento femminile stia crescendo in numeri, qualità e partecipazione. La presenza di tante squadre, la varietà dei livelli, l’entusiasmo delle atlete giovani e giovanissime, il tifo dei genitori e il lavoro puntuale degli staff tecnici hanno reso Biella un punto di riferimento per un’intera giornata. Un appuntamento che rafforza il senso di comunità e che conferma quanto il rugby femminile sia in continua espansione. Le Fenici, impegnate in tutte e tre le categorie, hanno rappresentato con orgoglio il movimento gialloverde, mostrando impegno, spirito di squadra e una crescita evidente. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento dal punto di vista organizzativo e logistico. Volontari, dirigenti, accompagnatori, addetti al campo e collaboratori hanno dedicato tempo ed energie per garantire ordine, accoglienza e coordinamento di una giornata così ricca di presenze. Il rugby vive anche grazie a chi lavora dietro le quinte e il successo di questa giornata ne è la conferma”.

UNDER 6

29.11.25 a San Mauro (To), allenamento congiunto con: Biella, San Mauro, Ivrea, Rivoli, Cus Torino, VII Torino

Biella Rugby: Vagliani, Marsengo, Fusaro, Cerruti, Campitelli, Heery, Nardone

Giacomo Salussolia, coach: “Nonostante qualche piccola distrazione, i ragazzi si sono mossi bene in campo ascoltando le indicazioni e mostrando quanto provato durante gli allenamenti”.