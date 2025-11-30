Partite all’ITIS “Q. Sella” le giornate di orientamento

Si è tenuta sabato 29 novembre, presso la Sede centrale dell’Itis “Q. Sella”, la prima delle quattro giornate di orientamento per i giovani che dal prossimo anno scolastico faranno il loro ingresso nelle scuole superiori. L’evento ha previsto la presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto (Liceo Scientifico delle Scienze applicate, Liceo Sportivo e Istituto tecnico) e i possibili sbocchi nel mondo del lavoro e nell’Università per i propri diplomati.

I prossimi incontri si terranno martedì 2 dicembre in Sede centrale (ore 20.30) con la presentazione dei percorsi di Liceo e Istituto tecnico, mercoledì 10 dicembre a Città Studi (sempre alle 20.30, ma con l’illustrazione dei soli corsi di Istituto tecnico) per concludersi nella serata di mercoledì 14 gennaio 2026 in Sede centrale (ore 20.30) con la presentazione dei corsi di Liceo e Istituto tecnico. Gli eventi di orientamento si svolgono in collaborazione con Unione Industriale Biellese, Asl e Fondazione Edo ed Elvo Tempia.



