 / EVENTI

EVENTI | 29 dicembre 2025, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 26 al 28 dicembre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 26 al 28 dicembre 2025

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 26 al 28 dicembre 2025

Attualità

- La grande convergenza tra l’Intelligenza Artificiale e la Robotica

- Conca di Oropa, tutto esaurito nella giornata odierna VIDEO

- Campagna antinfluenzale a Biella: aumentano le vaccinazioni nei più piccoli

- Finanza, ETF PIMCO Euro Short Maturity: cos'è e come funziona

- Capodanno a Biella: divieto permanente per botti e fuochi d'artificio, sanzioni fino a 500 euro

- Traffico in tilt al Bocchetto Sessera, strada bloccata per l’elevata affluenza

Sport ed Eventi

- Dorzano, gli ospiti di Città del Sole celebrano le festività FOTO

- Grande spettacolo a Mosso: Presepe Gigante, fiaccolata e falò di Natale FOTO e VIDEO

- Concerto degli Auguri a Cossato: gremito il teatro FOTO

- Luci e tradizioni sotto le stelle, a Bielmonte la fiaccolata dei maestri di sci incanta le famiglie FOTO e VIDEO

- Oltre 100 runners alla Classica Podistica di San Silvestro: a Valdilana arrivano 1° Britton e Cerutti FOTO e VIDEO

Cronaca

- E' morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato aveva 100 anni

- Biella, scontro tra due auto al bivio per Tollegno e Pralungo FOTO

Costume e società

- ANC, volontari di Valdilana sempre al fianco della comunità: anche a Santo Stefano

- A Campiglia il presepio in pietra di frazione Piana, una tradizione che unisce la comunità dal 1999 FOTO

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore