Rientra a casa e la trova svaligiata: furto in abitazione a Candelo

Ieri sera, intorno alle 19.30, i Carabinieri sono intervenuti a Candelo dopo la segnalazione di un cittadino che, rientrando a casa, ha scoperto di essere stato derubato. L’abitazione era stata messa a soqquadro e risultano mancare monili d’oro e alcuni orologi finiti nel bottino dei ladri.

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, l’allarme dell’abitazione sarebbe scattato già intorno alle 17, ma nessuno ha avvisato le forze dell’ordine, pensando si trattasse di un semplice malfunzionamento.

I Carabinieri stanno ora raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili.