A Cavaglià è andato in scena “Talk Show”

Nella giornata del 21 di novembre la compagnia teatrale “I Favolosi” formata dagli ospiti del Gruppo Appartamento “I Cedri” di Cavaglià del Gruppo Zaffiro Healthcare srl ha portato in scena “Talk Show” , il frutto di una attività cominciata al gruppo-appartamento tre anni fa, un laboratorio teatrale gestito dalla psicologa Arbore Cristina e dalla terapista occupazionale Massarelli Sara.

L’esperienza teatrale, integrata a diversi percorsi riabilitativi, permette agli ospiti di misurarsi con nuove dimensioni emozionali, espressive e relazionali, attraverso uno strumento dalla forte valenza riabilitativa.

I ruoli prendono vita dalle caratteristiche personali degli attori, consentendo di individuare i bisogni non sempre verbalizzati che, attraverso la mediazione del personaggio-maschera, possono diventare un significativo veicolo di comunicazione emotiva.

Nella commedia andata in scena ogni attore ha scelto quale personaggio interpretare e la trama si è sviluppata a partire proprio da queste scelte.

Gli attori erano molto emozionati, e entusiasti di aver potuto mostrare il risultato di questo lungo percorso anche alla presenza di Sindaco e Vice Sindaco di Cavaglià che ci hanno onorato con la loro presenza e partecipazione!