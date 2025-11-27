Dal Nord Ovest - Bimba partorita in casa e trovata nel water, fermata la mamma (foto di repertorio)

E’ stata fermata con l’accusa di tentato omicidio la donna che lunedì ha partorito in casa a Ciriè una bimba che i soccorritori del 118, allertati da un familiare, all’arrivo nell’abitazione hanno trovato con la testa nel water.

Il provvedimento, emesso dalla procura di Ivrea che indaga sull’accaduto, le è stato notificato nella serata di ieri, martedì 25 novembre, dai carabinieri.

La donna ai soccorritori avrebbe detto di non essersi mai accorta di essere incinta. La bimba, che dopo essere stata rianimata in casa, è stata trasportata in ospedale a Torino, è tuttora ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale.