Ginnastica artistica, Biella in campo con 21 ginnaste: pioggia di medaglie nel weekend di gara

È stato un weekend intenso quello appena trascorso per la sezione di ginnastica artistica dell’APD Pietro Micca, che ha ospitato nel proprio campo gara all’Accademia dello Sport di Biella oltre 500 ginnaste provenienti da tutto il Piemonte. Il sodalizio biellese è stato infatti organizzatore della terza prova del Campionato Individuale Silver, schierando ben 21 atlete in quasi tutte le categorie.

Nel programma privo dell’esercizio alle parallele, Adele Vergnasco si è aggiudicata la vittoria nella categoria Allieve 2 – LA3 avanzato. Nello stesso livello, ma tra le atlete più giovani, Camilla Buscaglione ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto per un solo decimo. In LB3 avanzato è arrivata la medaglia di bronzo per Francesca Errico, mentre Sofia Sangalli (Senior 1) ha conquistato un ottimo argento nel livello LC3 avanzato. Buona prova anche per Ludovica Bellino, all’esordio sulla trave alta, che ha terminato settima nell’LC3 base.

Numerose soddisfazioni anche dalle ginnaste impegnate sui quattro attrezzi olimpici. In LB base, Arianna Bettio ha vinto la categoria Allieve 2, seguita dall’ottavo posto della compagna Vittoria Masserano. Nella Allieve 4, nuova vittoria grazie a Zaira Munari, con Zoe Santini e Jasmine Mutti rispettivamente quarta e ottava. Nel livello LB avanzato, podio per Lucia Pace, che ha concluso seconda tra le Allieve 5.

Salendo di livello, in LC base si registrano il quinto posto di Nicole Marinoni e l’ottavo di Giulia Iannibelli tra le Allieve 4, mentre nella categoria successiva è arrivata la vittoria di Alessandra Anselmino Acotto.

Vera esplosione di successi nel LC avanzato, dove le cinque ginnaste in gara hanno conquistato tre ori e un argento:

Carlotta Follador (A3) – oro

Gilla Garbolino (A4) – oro

Nina Plankensteiner (J1) – oro

Carola Coda Cap (A5) – oro

Giorgia Anselmino Acotto (Senior 1) – argento

Nel livello LD base, un’ulteriore vittoria porta la firma di Adele Trudettino tra le Allieve 5, mentre Alice Asekome ha concluso quinta nelle Junior 1. Per lei, così come per molte compagne, si è trattato dell’esordio in un livello con elementi più complessi: un’esperienza positiva che conferma la bontà del lavoro svolto durante l’estate e lascia soddisfatto lo staff tecnico.