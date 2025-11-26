A Pistoletto il Premio De Sanctis Sostenibilità

Michelangelo Pistoletto, il maestro biellese, è tra i protagonisti della seconda edizione del Premio De Sanctis Sostenibilità, che si è svolta alla Sala Verde di Palazzo Chigi. L’artista, tra le figure italiane più influenti dell’arte contemporanea, è stato premiato dal presidente della Corte dei Conti Guido Carlino per il suo contributo alla riflessione sul rapporto tra creatività, responsabilità civile e sviluppo sostenibile.

La cerimonia, organizzata dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della cultura, della ricerca e realtà impegnate nella transizione ecologica del Paese.

Istituito nel 2009 per valorizzare le eccellenze della saggistica italiana, il Premio ha ampliato negli anni il proprio raggio d’azione, includendo temi come sostenibilità, diritti umani, economia, salute sociale, letteratura ed Europa.