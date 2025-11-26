Premio De Sanctis a Pistoletto, Pichetto: “Il suo lavoro testimonia che la cultura è la forma più profonda di sostenibilità”

“L’assegnazione del Premio De Sanctis per la Sostenibilità 2025 a Michelangelo Pistoletto rappresenta un riconoscimento straordinario a un artista italiano che, da decenni, ha trasformato la creatività in un impegno civile e l’arte in un atto di responsabilità. Il suo lavoro, sempre in dialogo con le istituzioni, le scuole, le comunità e i giovani, testimonia che la cultura è la forma più profonda di sostenibilità: quella che costruisce un futuro in cui sviluppo, ambiente, cultura e coesione sociale procedano insieme”.

Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in occasione della seconda edizione del Premio De Sanctis per la Sostenibilità.