Soccorso Alpino, prove e addestramento a Bielmonte

In vista dell’imminente stagione sciistica, il Soccorso Alpino Biellese, con il supporto del Soccorso Alpino Valsesiano, ha svolto 2 sessioni di addestramento simulando l’evacuazione di persone bloccate su impianti a fune.



Le prove vengono svolte annualmente e fanno parte della convenzione che il Soccorso Alpino Biellese ha con la società ICEMONT che gestisce gli impianti a fune di Bielmonte.



Tutte le procedure di evacuazione vengono svolte secondo i metodi e tempi che i funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indicando per ogni impianto a fune al momento del collaudo; nello specifico il personale del Soccorso Alpino interviene quando l’impianto subisce un guasto tale da non potere più scaricare le persone a bordo con i normali metodi di esercizio.