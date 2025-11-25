Incendio in un box auto tra Strona e Valdilana, una persona viene evacuata

I Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti tra i comuni di Strona e Valdilana per un incendio che ha coinvolto un'autovettura all'interno di un box situato al di sotto di alcune abitazioni.

L'operazione ha richiesto l'impiego coordinato di diverse risorse per contenere le fiamme e prevenire la propagazione all'edificio soprastante. Sono state mobilitate un'autopompa (APS), una botte (ABP) e un'autoscala (AS) dalla sede centrale di Biella, oltre ad una una botte aggiuntiva (ABP) proveniente dal distaccamento volontario di Ponzone.

L’intervento ha permesso di domare l'incendio e mettere in sicurezza lo stabile. In via precauzionale, una persona è stata evacuata dall'abitazione e affidata alle cure del personale del 118 per controlli sanitari sul posto.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito e il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) dei Vigili del Fuoco, proveniente dal Comando di Biella, per le indagini tecniche.