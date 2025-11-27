Valdilana, incendia l'auto del vicino al culmine della lite

Un grave episodio ha scosso la comunità di Campore, frazione del comune di Valdilana, dove una lite accesa tra due vicini di casa è ben presto degenerata in un grave atto criminale.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio del 25 novembre: stando alle prime ricostruzioni, al culmine della discussione, scaturita per futili motivi, uno dei due avrebbe apertamente minacciato di incendiare l'auto dell'altro. Pochi minuti dopo, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l'intimidazione si sarebbe trasformata in realtà: dapprima l’uomo avrebbe cosparso di benzina la vettura parcheggiata in un cortile interno poi le avrebbe dato fuoco.

L’esplosione ha allarmato i residenti della zona e le fiamme si sono ben presto propagate. Fortunatamente l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo potesse coinvolgere anche gli edifici circostanti evitando conseguenze ben più gravi.

Nel frattempo, i militari dell'Arma si sono messi sulle tracce del presunto responsabile, individuato poco dopo mentre si aggirava nelle vicinanze, in evidente stato di ubriachezza e armato di un coltello. L’uomo è stato disarmato e arrestato per incendio doloso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla minaccia aggravata. Attualmente si trova nel carcere di Biella, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.