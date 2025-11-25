Scontri fra veicoli: sono due fra Biella e Masserano - Foto di repertorio

Si sono verificati nella giornata di ieri, lunedì 24 novembre, due sinistri stradali che hanno coinvolto le forze dell'ordine: in entrambi i casi, i conducenti coinvolti, manifestavano disaccordo nei confronti delle rispettive responsabilità.

Il primo incidente è avvenuto a Masserano, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in un urto senza conseguenze per le persone. L’equipaggio dei Carabinieri, intervenuto per chiarire le dinamiche, ha confermato l’assenza di feriti. A bordo dei mezzi una donna del '95 di Vigliano Biellese e un uomo del '99 residente nel Cossatese. Le pratiche si sono concluse con la compilazione del modello CID.

Il secondo episodio si è verificato intorno alle 20 in via Liguria a Biella. Anche in questo caso non si registrano persone ferite, e i conducenti non sono riusciti a chiarire autonomamente la dinamica del sinistro. Per la gestione della situazione e le verifiche di competenza è intervenuta la Questura. Non si conoscono ulteriori dettagli.

Fortunatamente, in entrambi i sinistri, i conducenti ne sono usciti illesi.