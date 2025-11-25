Camion urta il balcone a Chiavazza, capitello sfonda vetrata e colpisce una donna

Ci sarebbe una persona ferita nel sinistro stradale avvenuto ieri mattina, 24 novembre, nel rione di Chiavazza, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, un camion in manovra avrebbe urtato un balcone, da cui si sarebbe staccato un capitello, poi finito contro una vetrata. Nella caduta avrebbe colpito anche una donna di 78 anni.

Quest'ultima è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sarebbero gravi le sue condizioni di salute. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.