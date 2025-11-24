Verrà molto probabilmente deferita per guida in stato di ebbrezza la 22enne rimasta coinvolta in un sinistro autonomo a Biella. Sottoposta agli accertamenti di rito, la conducente sarebbe stata trovata positiva all'alcol-test. Inevitabile, a questo punto, il ritiro della patente di guida. Presenti i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi.
Sinistro autonomo a Biella, giovane al volante finisce nei guai
