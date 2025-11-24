Incidente a Biella: ciclista gravemente ferito, auto si dà alla fuga

Non sarebbe in pericolo di vita ma è in prognosi riservata il 23enne di origine straniera che, a bordo della sua bici, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un'auto.

Proprio quest'ultima, stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, non si sarebbe fermata a prestare soccorso e avrebbe proseguito la sua marcia. È successo intorno alle 21 di ieri, 23 novembre, in via Ogliaro, a Biella.

Il giovane è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso in codice rosso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. Sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni dell'accaduto.