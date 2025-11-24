Avviso candidature per due consiglieri dell'Organo di Indirizzo presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

La Provincia di Biella è chiamata, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, a designare due consiglieri in seno all’Organo di Indirizzo della Fondazione.
La proposta di candidatura, corredata da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni da rendere secondo il modulo di istanza on line, rinvenibile sul sito provinciale, dovrà pervenire alla Provincia di Biella attraverso in forma esclusivamente digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2025, attraverso la compilazione di apposito format reso disponibile alla sezione “Cosa fare per” del sito istituzionale dell’amministrazione provinciale, accessibile al link
https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/cosafareper.php
(ricercare la tipologia “Designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni”) previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Non saranno considerate istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito e/o già pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso.