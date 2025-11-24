Festa degli Alberi 2025, a Cerrione piantate due piante nel giardino delle scuole

Anche a Cerrione si è preso parte alla Festa degli Alberi, in programma il 21 novembre e istituita per legge per sensibilizzare l'importanza del patrimonio arboreo e boschivo. Anche per l'amministrazione comunale l'obiettivo è promuovere la cura e la valorizzazione degli alberi e ricordare il loro ruolo fondamentale per l'ecosistema e la qualità della vita anche e soprattutto nelle aree urbane.

Sono stati coinvolti tre ordini di scuole del paese e ben 200 ragazzi hanno ascoltato le parole della guardiaparco Gianni Innocenti e di Michele Silverman sulla crescita del carpino e del melo che sono stati piantati nel giardino delle scuole. Per l'occasione, i docenti hanno preparato canti che hanno reso ancora più emozionante il momento. Presente anche il sindaco Davide Chiarletti e il vice Anna Maria Zerbola. A ricordo della giornata è stata donata anche la carta d'identità del carpino.