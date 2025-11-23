Santa messa e pranzo sociale a Valdengo per la Festa di Santa Cecilia

Comunità di Valdengo in festa per Santa Cecilia. Alle 10.30 di oggi, 23 novembre, avrà luogo la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, a cui seguirà il pranzo sociale delle 12.30 nella sede del Gruppo Amici Sportivi di via Libertà 30. L'iniziativa è curata dalla Filarmonica di Valdengo.
