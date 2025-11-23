Biella, a disposizione pannolini agli asili nido. Caldesi: “Un aiuto concreto alle famiglie”

Dal prossimo anno le famiglie che porteranno i loro bambini agli asili nido potranno scegliere se usufruire o meno dei pannolini messi a disposizione dagli asili stessi.

È stata infatti adottata dall'amministrazione comunale del sindaco Marzio Olivero, anche su stimolo dei consiglieri Andrea Foglio Bonda e Teresa Barresi, una delibera con la quale si stabilisce che il Comune provvederà all’acquisto dei pannolini da mettere a disposizione degli asili e dei quali potranno beneficiare le famiglie sostenendo un costo correlato alla fascia ISEE di appartenenza.

I vantaggi del Comune di poter acquistare quantità maggiori ad un prezzo inferiore si tradurrà in un costo per la fascia ISEE più bassa di euro 2,57 mensili, per arrivare a 18 euro per i nuclei con reddito più alto.

“Questa misura va nella direzione di assicurare un tangibile aiuto alle famiglie con un reddito più basso, che potranno operare la scelta se accedere o meno all’agevolazione al momento dell’iscrizione” commenta l'assessore all'Istruzione e Asili Nido Livia Caldesi.