Ben Cuncià sostiene Oropa, inaugurato il Sentiero della Polenta Concia Biellese VIDEO

Ufficialmente inaugurato nel pomeriggio di domenica 9 novembre, il sentiero “Ben Cuncià”, il Sentiero della Polenta Concia Biellese. L’inaugurazione è stata presieduta da Christian Clarizio, presidente della Pro Loco Biella e Valle Oropa, ente promotore e organizzatore del Festival “Ben Cuncià”. Una sentieristica in ordine è sempre più importante per un turismo in crescita e per un utente che cerca percorsi ben curati, sicuri, ben segnalati e con una manutenzione regolare.

“Lo scorso anno, insieme a Mucrone Local abbiamo voluto togliere i grembiuli per valorizzare un sentiero e aiutarli nel lavoro che fanno e abbiamo deciso di intitolare un sentiero al nostro piatto tipico”, racconta il presidente, ricordando la genesi di questo progetto, avviato in sinergia con l’associazione Mucrone Local, che si è dedicata alla sistemazione del sentiero.

Di fatto, Marco Bardelle, presidente dell’Associazione, ha ringraziato Ben Cuncià per il supporto economico ma soprattutto per il loro contributo ad un progetto più ampio, che, attraverso la sistemazione dei sentieri e dei rifugi, possa garantire un futuro più turistico al territorio della Conca di Oropa.

Don Michele Berchi, rettore del santuario di Oropa intervenuto all’inaugurazione, ha sottolineato come il progetto possa offrire anche una prospettiva nuova sul Santuario, in grado di abbracciare la bellezza che l’umanità è capace di produrre, dall’alpinismo, alla passeggiata e all’enogastronomia di qualità.

Il sentiero, per altro, collega la Valsesia ad Oropa - come spiega il Segretario Generale del Santuario di Oropa, Giacomo Gagliardini - e ripercorre un collegamento che è sempre esistito, più precisamente il percorso devozionale Rassa – Oropa, a testimonianza di una storica sinergia tra le valli e, in primis, tra le persone e i territori.

Il progetto si inserisce anche nella promozione territoriale di Fondazione Biellezza e, secondo Luca Broccatelli, rappresenta, senza dubbio, un’idea vincente, in quanto coniuga due prodotti identificativi e punti cardine del turismo Biellese, quali il trekking e la polenta.

Sara Gentile, Vice Sindaco della città di Biella ricorda i vari interventi in corso, primo fra tutti la pista Busancano, quasi ultimata, che permetterà di raggiungere il lago e i rifugi e costituirà un supporto ai lavori di ristrutturazione della funivia, al via nel 2026, e all’eventuale soccorso.

In conclusione, il sentiero è pensato proprio per tutti coloro che vogliono gustarsi un ottimo piatto di polenta concia, seguito da un trekking rigenerante, immerso nella natura e circondato dalla bellezze del territorio. Lungo il tragitto è ben visibile la cartellonistica informativa, sui cui si possono leggere anche le calorie consumate.

Quindi, come consiglia, Marco Macchieraldo, guida escursionistica, non resta che cercare il grande cucchiaio di legno che apre il sentiero e, con la pancia piena, percorrere il sentiero, sempre e rigorosamente in sicurezza.