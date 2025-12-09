Vigili del Fuoco in addestramento su dispositivi localizzazione dei cellulari, a Biella in 70 da tutto il Piemonte FOTO

Oggi, 9 dicembre, presso il comando dei Vigili del Fuoco di Biella, si è svolto un seminario sui sistemi di localizzazione dei dispositivi mobili in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Hanno partecipato al seminario oltre 70 vigili del fuoco provenienti da tutti i Comandi della Regione Piemonte, che hanno potuto testare il funzionamento di questi sistemi già installati sull’elicottero Drago di Malpensa, sui droni del nucleo SAPR Piemonte e una versione portatile per le squadre a terra.

La localizzazione del telefono cellulare è diventata una procedura sempre più importante durante le fasi di ricerca di una persona dispersa, intervento nel quale i Vigili del Fuoco sono chiamati sempre più spesso a garantire il coordinamento dei soccorsi in ambito impervio.