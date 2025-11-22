 / CRONACA

CRONACA | 22 novembre 2025, 10:00

Valdilana, pianta sulla strada a Trivero: in azione i Vigili del Fuoco in piena notte

Vigili del Fuoco in azione nella notte appena trascorsa per una pianta crollata in mezzo alla strada. L'intervento ha avuto luogo a Trivero, nel comune di Valdilana. Una volta sul posto, la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata con la rimozione dell'albero. 

g. c.

