Lite accesa tra condomini, a Occhieppo Inferiore arrivano i Carabinieri: uno rischia la denuncia

Lite accesa tra condomini, a Occhieppo Inferiore arrivano i Carabinieri: uno rischia la denuncia (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri nel comune di Occhieppo Inferiore per una lite tra alcuni condomini. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 21 novembre. Al loro arrivo, gli animi si sono calmati ma, al termine degli accertamenti di rito, uno di loro verrà molto probabilmente deferito per aver violato un'ordinanza comunale.

