Lite accesa tra condomini, a Occhieppo Inferiore arrivano i Carabinieri: uno rischia la denuncia

Intervento dei Carabinieri nel comune di Occhieppo Inferiore per una lite tra alcuni condomini. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 21 novembre. Al loro arrivo, gli animi si sono calmati ma, al termine degli accertamenti di rito, uno di loro verrà molto probabilmente deferito per aver violato un'ordinanza comunale.
In Breve
sabato 22 novembre
venerdì 21 novembre
giovedì 20 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, la Questura di Biella e il Rugby insieme per dire NO alla violenza sulle donne
In occasione della partita di domenica 23 novembre, a bordo campo verrà, infatti, affisso un maxi...