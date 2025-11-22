ACF Biellese non si ferma, domani contro San Giorgio GSD

Altisonante vittoria sul difficile campo del Garino di Vinovo per l’ACF Biellese, che continua la sua corsa con determinazione. Ora la squadra si prepara al prossimo impegno casalingo, una sfida che potrebbe nascondere qualche insidia.
A Pavignano arriverà il San Giorgio GSD, formazione che occupa attualmente le posizioni medio-basse della classifica. Proprio per questo sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione, come deve fare una vera capolista.
Appuntamento a domani, domenica 23 novembre, ore 15.
A tutta, sempre!!!