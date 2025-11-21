Violenza sulle Donne e di Genere, nuovi eventi in città nel fine settimana

Domani, sabato 22 e domenica 23 novembre la nostra città sarà attraversata da due appuntamenti:

Alle 14.30 di sabato 22 ci sarà la consueta Manifestazione Contro la Violenza sulle Donne e di Genere organizzata dal collettivo Le Parole Fucsia, dalla rete Antiviolenza, la Consigliera di Parità e tante realtà della società civile. Proprio in questi giorni, mentre organizziamo la manifestazione, tre donne sono morte, accoltellate per mano di mariti o ex. La statistica dice una donna ogni 3 giorni, neanche il tempo di asciugarsi le lacrime. Sempre in questi giorni Gaza continua ad essere bombardata, nonostante il presunto cessate il fuoco. E sempre in questi giorni il Sudan vede più di 12 milioni di sfollatə e una popolazione torturata nei peggiori modi possibili. La lista sarebbe lunghissima e noi 𝑺𝙄𝑨𝙈𝑶 𝑺𝙏𝑨𝙉𝑪𝙃𝑬 di tutta questa violenza, una violenza di matrice patriarcale e prevaricatrice. 𝗜𝗹 𝟮𝟮 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗮𝗹𝗹'𝘂𝗿𝗹𝗼 𝗱𝗶 "𝗗𝗜𝗦𝗔𝗥𝗠𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗜𝗟 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗔𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢

Vi aspettiamo tuttə per dire 𝑩𝘼𝑺𝙏𝑨 alla violenza sulle donne e di genere; 𝑩𝘼𝑺𝙏𝑨 alla colpevolizzazione delle vittime; 𝑩𝘼𝑺𝙏𝑨 alle guerre sulla pelle delle persone più deboli. 𝑺𝙞𝒂𝙢𝒐 𝒊𝙡 𝙜𝒓𝙞𝒅𝙤 𝙖𝒍𝙩𝒊𝙨𝒔𝙞𝒎𝙤 𝙚 𝙛𝒆𝙧𝒐𝙘𝒆 𝒅𝙞 𝙩𝒖𝙩𝒕𝙚 𝙦𝒖𝙚𝒍𝙡𝒆 𝒅𝙤𝒏𝙣𝒆 𝒄𝙝𝒆 𝒑𝙞𝒖̀ 𝒏𝙤𝒏 𝒉𝙖𝒏𝙣𝒐 𝒗𝙤𝒄𝙚.





Domenica 23, alle 9, ritrovo al Tracciolino_zona ripetitori per salire a piedi al Poggio Frassati passando dall'Alpetto, dove srotoleremo insieme il telo rosso che contiene in nomi di tutte le donne uccise in Italia negli ultimi due anni. Vogliamo che questo telo si veda dalla pianura, vogliamo che tutte e tutti si chiedano cosa rappresenta, che apra domande, che muova pensieri. Resterà al Poggio fino al 25 novembre, quando poi verrà rimosso per evitare di inquinare le nostre belle montagne. (in caso di maltempo, l'azione verrà annullata).



Dalla sera di sabato fino a domenica si svolgerà poi la quinta edizione della Festa Fucsia dal titolo 𝑭𝙐𝑻𝙐𝑹Ə𝑺.



L’abbiamo voluto chiamare con una parola che non esiste, ma che ci piace immaginare possa contenere al suo interno qualcosa che ancora non è definito e definibile, e che apre verso un futuro di possibilità, un futuro riscrivibile. Vogliamo che questo possa diventare il tempo del possibile, in cui poterci prendere i nostri spazi e ripensare nuove forme di vita collettiva, in cui nessunə rimane indietro e dove non esistono forme di violenza e prevaricazione.

Sabato 22 a partire dalle 22 presso spazio Hydro, sarà tempo di festa. Avremo modo di confrontarci rispetto alla manifestazione contro la violenza sulle donne e di genere che ci sarà stata nel pomeriggio per poi ardere con Loba Ganì, cantare con Gaia Morelli e danzare con Nina B.



Domenica 23 novembre alle 15, sempre a Hydro, avremo ospiti Giulia Siviero e Angela Balzano, autrici, docenti e femministe con cui proveremo a ragionare sul futuro durante la registrazione live della puntata che anticiperà la prossima stagione del nostro podcast. Ad accompagnare musicalmente le ospiti come sempre la nostra insostituibile Marella Motta.

Troverete inoltre il banchetto libri a cura della Libreria Robin, quello di La Ginkgo e quello Fucsia, le interpreti Lis, lo spazio bimbə e un aperitivo offerto.