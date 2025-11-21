Open Day il 27 novembre a Città Studi per i corsi gratuiti rivolti ai giovani in obbligo scolastico e formativo

Il proseguimento degli studi dopo la scuola media è cruciale per costruire un avvenire lavorativo solido e ricco di opportunità. La scelta di un percorso formativo adeguato può fare la differenza in un mercato del lavoro in continua evoluzione, dove le competenze specializzate e aggiornate sono sempre più richieste.

E poi ci sono le propensioni e le attitudini: cosa voglio fare da grande? Quale percorso scelgo? Quali sono le mie attitudini? Bisognerebbe stilare una lista dei pro e dei contro, avere ben chiare le attitudini, le passioni, le priorità e le esigenze.

La parola chiave è: Orientamento! L’orientamento aiuta a mettere a confronto i vantaggi e gli svantaggi fondamentali da analizzare.

In risposta a queste esigenze, Città Studi organizza un Open Day giovedì 27 novembre, dalle 14.30 alle 19, per presentare i corsi destinati ai giovani in obbligo scolastico e formativo per l’anno scolastico 2026/27. Questi percorsi completamente gratuiti, grazie al finanziamento della Regione Piemonte, sono rivolti a ragazzi tra i 14 e i 24 anni.

Durante l'Open Day, saranno presentati due corsi. Operatore delle Produzioni Alimentari: un percorso triennale con due indirizzi. Il primo si concentra sulla valorizzazione dei prodotti territoriali e da forno, preparando gli studenti a gestire conservazione, confezionamento e stoccaggio, con opportunità lavorative in ristoranti e gastronomie. Il secondo indirizzo si occupa dell'allestimento di sala e bar, focalizzandosi sull'esperienza del cliente e sulla presentazione dei piatti. Il secondo percorso è biennale per Operatore Informatico in cui gli studenti acquisiranno competenze pratiche e teoriche per supportare sistemi e reti, gestire dati e sviluppare siti web. Il programma include elettronica, assemblaggio di PC, installazione di software e gestione delle reti, con applicazioni nel Metaverso e nel gaming. Questo corso offre solide opportunità di inserimento lavorativo in un settore in crescita.

Entrambi i percorsi integrano formazione teorica e pratica, prevedendo fino a 600 ore di stage in azienda. Al termine, gli studenti conseguiranno una Qualifica Professionale di II Livello, riconosciuta a livello nazionale, equivalente alle qualifiche rilasciate dagli Istituti professionali di Stato. Questo titolo consente anche di proseguire gli studi con il Quarto anno di Formazione Professionale per ottenere il diploma.

Durante l’Open Day, i partecipanti potranno visitare i laboratori, osservare le attrezzature in azione e incontrare i docenti esperti, che illustreranno il programma e le opportunità offerte. Sarà anche possibile parlare con gli studenti attualmente iscritti, che condivideranno le loro esperienze.

Il personale di Città Studi sarà disponibile per fornire chiarimenti a livello didattico e sulle future opportunità lavorative, assicurando che i partecipanti abbiano tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli. Inoltre, il team di Città Studi offrirà supporto per la preiscrizione e per organizzare colloqui individuali.

Si prevede un secondo Open Day il 15 gennaio 2026.

Per ulteriori informazioni o per prenotare un appuntamento, contattare Città Studi Biella al numero 015 8551111 o via email a formazione@cittastudi.org. È possibile anche visitare il sito web all'indirizzo www.cittastudi.org.