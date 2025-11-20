Furto sventato a Brusnengo

Ieri, mercoledì 19 novembre, intorno alle 18:30, ignoti avrebbero tentato di introdursi in una abitazione privata del comune biellese.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero cercato di forzare una porta finestra poco dopo le 16, approfittando dell’inizio dell’imbrunire. Fortunatamente, il tentativo di effrazione non è andato a buon fine e nessuno è riuscito ad entrare in casa.

A segnalare l'accaduto è stato un uomo di circa 50 anni, al quale i Carabinieri intervenuti sul posto hanno invitato di sporgere denuncia.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori del tentativo di furto, mentre i residenti del quartiere sono stati invitati a prestare maggiore attenzione e a segnalare eventuali movimenti sospetti.