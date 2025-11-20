L'ultimo saluto del Gae Aulenti al professor Stefano Ingala

"L'Istituto "Gae Aulenti" accoglie con immenso dolore la notizia della prematura scomparsa del professor Stefano Ingala, storico e stimato membro della nostra comunità scolastica.

Ricorderemo sempre il professor Ingala per la sua riservatezza unita a una profonda e costante disponibilità verso tutti. La sua passione e l'instancabile voglia di fare erano evidenti in ogni aspetto del suo insegnamento, così come il sincero e affettuoso rapporto che ha saputo costruire con intere generazioni di studenti.

La Dirigente, lo staff di Presidenza, l'intero collegio docenti, il personale ATA, tutti i collaboratori e gli studenti assicurano la loro più profonda vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore.

Grazie di tutto, caro Stefano"