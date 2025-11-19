 / Valli Mosso e Sessera

Mezzana Mortigliengo, la scuola dell'infanzia si presenta alle famiglie FOTO

La scuola dell'infanzia di Mezzana Mortigliengo si trova in una bella cornice boschiva posta su di una collinetta al centro del paese. È un piccolo plesso che accoglie i bimbi di Mezzana Mortigliengo e dei paesi limitrofi. Il gioco è la prima forma di conoscenza e il rispetto reciproco è un valore che si cerca di trasmettere ai bimbi.

Durante l'anno scolastico non mancano momenti di festa:

-“Giochi di un tempo” che coinvolge direttamente i nonni con i loro racconti testimoni preziosi di una memoria che potrebbe scomparire;

- Natale con la riscoperta delle tipiche tradizioni locali e l’immancabile festa con l’arrivo ogni anno di un Babbo Natale davvero speciale; 

-festa di fine anno scolastico per la consegna dei diplomi e per condividere con i genitori il lavoro svolto, sempre informati e interessati su tutti i progetti e le attività che si svolgono nella scuola di modo che il concetto scuola-famiglia sia una realtà.

La scuola inoltre si avvale di progetti speciali che la rendono viva e appassionante: 

Progetto “La scuola si trasforma”, attività con cadenza mensile in cui la scuola viene tramutata completamente con addobbi e attività a tema tanto che ai bimbi pare di entrare in una scuola nuova ogni mese. I temi spaziano da Halloween, Natale, piccoli chef, maghetti a scuola, bolle di sapone, sport invernali.

“Musicantando”, per avvicinare i bimbi attraverso giochi strutturati al mondo della musica; 

“Giochi dei nonni” dove alcuni volontari insegneranno ai bimbi a costruirsi un gioco così come facevano i bimbi nei tempi passati ; 

“Piccola biblioteca” per far avvicinare e conoscere il mondo dei libri e della lettura sin da piccoli;

“Hello” per l'approccio alla lingua inglese; 

“Pet therapy” progetto che rappresenta un’opportunità unica per la scuola di valorizzare l’inclusione, rafforzare le competenze socio-emotive e favorire una didattica innovativa attraverso il cane, alleato prezioso nello sviluppo dei bambini. Negli incontri con il cane, i bambini non imparano solo ad amare e rispettare gli animali: imparano a rispettare se stessi, gli altri e il mondo che li circonda.(con esperti esterni);

“Circomotricità” avvicinarsi al mondo del circo, sperimentare il corpo e il movimento scoprendo i propri limiti e potenzialità (con esperto esterno).

Progetto Next proposto dalla Istituto Comprensivo

Inoltre vengono proposte gite sul territorio ( per esempio presso il Museo Laboratorio del Mortigliengo) e anche giste di istruzione sul territorio limitrofo. Infine il servizio mensa si avvale dei pasti cucinati presso il centro cottura di Valdilana con il costo a pasto decisamente calmierato; in più il Comune offre gratuitamente il servizio di pre orario dalle 7.30 alle 8.30 e di post orario dalle 16.30 alle 17.30 che è fondamentale per i genitori sempre più impegnati nel mondo del lavoro.
 

Redazione g. c.

