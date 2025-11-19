Salussola celebra la Festa dell’Albero con un dono speciale dalla Forestale FOTO

Il 21 novembre si celebra in tutta Italia la Festa dell’Albero, una ricorrenza dedicata alla tutela della natura e alla sensibilizzazione dei più giovani sul rispetto dell’ambiente. Anche il Comune di Salussola ha voluto partecipare a questa giornata simbolica con un’iniziativa speciale.

Per l’occasione, la Forestale ha donato al Comune un albero, un acero campestre, che è stato piantato sul territorio comunale, un gesto che rappresenta non solo un contributo concreto all’ambiente, ma anche un invito a riflettere sull’importanza del verde e della cura del nostro ecosistema.

L’amministrazione comunale, insieme alla Forestale, ha inoltre programmato una serie di incontri rivolti ai bambini delle scuole. Gli appuntamenti si terranno nelle prossime settimane e avranno l’obiettivo di spiegare ai più piccoli il valore degli alberi, l’importanza di proteggerli e il ruolo fondamentale che hanno nella vita di tutti i giorni.