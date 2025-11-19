 / EVENTI

Salussola celebra la Festa dell’Albero con un dono speciale dalla Forestale FOTO

L'amministrazione comunale, insieme alla Forestale, ha inoltre programmato una serie di incontri rivolti ai bambini delle scuole

Il 21 novembre si celebra in tutta Italia la Festa dell’Albero, una ricorrenza dedicata alla tutela della natura e alla sensibilizzazione dei più giovani sul rispetto dell’ambiente. Anche il Comune di Salussola ha voluto partecipare a questa giornata simbolica con un’iniziativa speciale.

Per l’occasione, la Forestale ha donato al Comune un albero, un acero campestre, che è stato piantato sul territorio comunale, un gesto che rappresenta non solo un contributo concreto all’ambiente, ma anche un invito a riflettere sull’importanza del verde e della cura del nostro ecosistema.

L’amministrazione comunale, insieme alla Forestale, ha inoltre programmato una serie di incontri rivolti ai bambini delle scuole. Gli appuntamenti si terranno nelle prossime settimane e avranno l’obiettivo di spiegare ai più piccoli il valore degli alberi, l’importanza di proteggerli e il ruolo fondamentale che hanno nella vita di tutti i giorni.

