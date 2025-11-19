Giorgio Marinoni in mostra a Sordevolo

L'atmosfera magica e suggestiva del Mercatino degli Angeli a Sordevolo si arricchisce con la mostra personale del maestro biellese Giorgio Marinoni, originario di Pollone e noto anche per il suo impegno nella vita amministrativa del paese della Valle Elvo.

Presso la Sala “Villaggi d’Europa” del Palazzo Comunale, è allestita l'esposizione di acquerelli intitolata “Storie di fieno e di riso”, un percorso emozionale e visivo che celebra il forte legame dell'artista con il suo territorio. La rassegna mette in dialogo i contrastanti, ma ugualmente affascinanti, paesaggi alpini biellesi – con i temi a lui cari come le baite, i boschi di betulle e, in particolare, la neve e la sua capacità di trasfigurare il paesaggio – e le vaste risaie della pianura vercellese e della "Bassa".