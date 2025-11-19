40 Chirurghi a Biella per “ProctoDay”, l’evento scientifico dedicato alla Proctologia tra clinica e chirurgia

Nelle scorse settimane si è tenuto presso la sala convegni del presidio biellese il corso di formazione specialistica "ProctoDay: in diretta tra clinica e chirurgia", che ha portato 40 chirurghi da sei regioni italiane a Biella.

L'evento, patrocinato dalla Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR), ha unito sessioni teoriche di aggiornamento specialistico a una Live Surgery in diretta dalle sale operatorie dell'ospedale. Il successo dell’iniziativa conferma il ruolo della Chirurgia dell’ASL di Biella come centro di riferimento nazionale per la Coloproctologia.

Promotori dell’iniziativa è stata, infatti, la Struttura Semplice di Chirurgia Colorettale e Proctologica dell’ASL BI, il cui Responsabile è il Dott. Roberto Perinotti e che afferisce alla Struttura Complessa di Chirurgia diretta dal Dott. Roberto Polastri. All’evento, patrocinato dalla Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR), hanno preso parte 40 chirurghi provenienti principalmente da Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Responsabili scientifici sono stati i chirurghi biellesi Roberto Perinotti e Mauro Pozzo. L’evento formativo è stato strutturato su due giornate: prima giornata con sessioni teoriche dedicate alle tematiche di proctologia più dibattute del momento. Molti i temi trattati con l’intervento di professionisti esperti nel settore, tra i quali i Professori Mario Trompetto, Direttore della Scuola di Coloproctologia della SICCR, Stefano Carini, direttore della chirurgia di Luino (Varese), Antonio Amato, direttore della chirurgia di Imperia e Renato Pietroletti, attuale Presidente nazionale della SICCR.

Seconda giornata con i professionisti in Sala Convegni hanno avuto l’opportunità, grazie ad un collegamento streaming, di seguire la mattinata di Chirurgia proctologica in diretta dalle sale operatorie del presidio biellese (Live Surgery), eseguita dai chirurghi biellesi. Si ricorda che il Dott. Roberto Perinotti ha ricoperto il ruolo di Presidente nazionale della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale, mentre il dottor Pozzo ne è attualmente Consigliere nazionale. Inoltre, il dottor Roberto Polastri è stato Presidente del Congresso Nazionale della stessa Società, svoltosi a Biella nel 2019.

“Ringrazio in particolare il Dott. Perinotti e il Dott. Pozzo per aver portato a Biella questo evento formativo che conferma l’Ospedale di Biella come centro di riferimento Nazionale per la chirurgia colorettale - ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL BI Mario Sanò, intervenuto in apertura con il direttore sanitario Alessandro Girardi e il direttore amministrativo Paolo Garavana - La collaborazione con società scientifiche di rilievo nazionale come la SICCR pone la struttura biellese in una rete di professionisti che favorisce un confronto e un’evoluzione costante, fattori fondamentali per un’assistenza di elevata qualità”.

“La chirurgia evolve ogni giorno grazie all’affinamento delle tecniche e all’innovazione tecnologica - ha sottolineato Roberto Polastri, Direttore del Dipartimento di Chirurgia ASL BI – e, con il contributo di alcune donazioni ricevute da generosi enti e cittadini biellesi, la nostra divisione ha avuto la possibilità in questi anni di supportare le competenze professionali con dotazioni all’avanguardia e, anche per quanto riguarda la Proctologia, di diventare centro di riferimento”.