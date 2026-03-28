Earth Hour 2026: un’ora al buio per accendere la consapevolezza sul pianeta

Alle 20.30 di oggi, sabato 28 marzo, torna “Earth Hour – L’Ora della Terra”, la mobilitazione globale promossa dal WWF, giunta alla sua ventesima edizione.

Per sessanta minuti, cittadini, istituzioni ed enti di tutto il mondo sono invitati a spegnere le luci in un gesto simbolico ma significativo di attenzione verso il pianeta. L’iniziativa coinvolge numerosi Paesi e città, con lo spegnimento di monumenti, edifici e spazi pubblici.

Promossa attraverso l’evento Earth Hour, la campagna punta a sensibilizzare sull’urgenza della crisi climatica e del riscaldamento globale, ricordando come anche un’azione semplice come spegnere le luci possa contribuire al risparmio energetico e a una maggiore consapevolezza collettiva.

Anche noi, semplici cittadini, per 60 minuti, possiamo spegnere le luci e accendere qualcosa di molto più importante: il tempo per informarci, riflettere, leggere qualcosa che rimandiamo da troppo, o semplicemente prenderci un’ora per pensare a come vogliamo vivere su questo Pianeta.

Un gesto semplice che unisce tutto il mondo e accende l’attenzione sulla crisi climatica