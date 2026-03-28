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ATTUALITÀ | 28 marzo 2026, 14:32

Pichetto: “Aeronautica Militare pilastro per la difesa dei cieli italiani”

Pichetto: “Aeronautica Militare pilastro per la difesa dei cieli italiani”

Pichetto: “Aeronautica Militare pilastro per la difesa dei cieli italiani”

“Grazie all’Aeronautica Militare e alla professionalità di chi la compone: una storia di coraggio e dedizione al servizio della Nazione, che si proietta nel contesto odierno, segnato da complessi scenari internazionali e da un grande avanzamento tecnologico. Sappiamo di poter contare sul lavoro imprescindibile dell’Aeronautica a difesa dei nostri cieli”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel giorno in cui ricorrono 103 anni dalla nascita dell’Aeronautica Militare.

c.s. Uff. Stampa Gilberto Pichetto

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