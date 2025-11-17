Dall'Associazione Delfino di Valdilana un bel gesto di Natale per i bisognosi

Anche quest'anno, in vista delle festività di Natale, l'associazione di volontariato Delfino di Valdilana propone un'iniziativa di solidarietà che possa coinvolgere i cittadini. L'obiettivo è sempre quello di dare una mano e far sentire la nostra vicinanza a persone e famiglie del paese che si trovano in difficoltà economiche. Dopo il "dolce sospeso" dello scorso anno, in questo 2025 si ripropone l'iniziativa delle "scatole di Natale". In pratica, ognuno può confezionare un pacco dono da lasciare all'associazione, che provvederà a recapitarlo ad anziani soli, adulti in difficoltà e bambini di famiglie bisognose.

L'indicazione è quella di inserire nel pacco tre elementi: un dolce (panettone, biscotti, torrone o altro), qualcosa per l'igiene personale (sapone, dentifricio, profumo, shampoo e prodotti analoghi), e qualcosa di carino (un libro, un gioco, una candela, un passatempo...). Ovviamente si tratta di confezionare il pacco avendo più o meno in meno in mente il soggetto a cui verrà destinato: per questo si chiede di indicare se il regalo va consegnato a un bambino o a una bambina, oppure un adulto, o un pensionato.

“Negli anni scorsi le nostre iniziative di Natale hanno sempre avuto un ottimo riscontro - ricorda il presidente Ernesto Giardino -. Al di là del contenuto del pacco, la cosa importante è il gesto in sé, è coinvolgere la nostra comunità in un gesto concreto verso chi ha bisogno. E' un modo per attivare un gesto di solidarietà, un pensiero per gli altri. Ed è un modo per condividere i propri beni. Ovviamente ognuno è libero di creare il pacco che vuole, cercando però di fare il possibile per regalare un po' di felicità e di affetto”.

I pacchi vanno poi lasciati in uno degli esercizi commerciali che partecipano all'iniziativa. La consegna deve essere effettuata entro i 10 dicembre, così da dare modo ai volontari di recapitare i doni. “Ringraziamo fin d'ora tutti coloro che vorranno condividere questo progetto e darci una mano - conclude il presidente - Ci auguriamo abbia un buon riscontro anche quest'anno”.