Calcio, la Juve Women doma il Genoa: è 2-0 al Pozzo di Biella (foto di Enrico Eletto per newsbiella.it)

Bella prova in campionato per la Juventus Women che, allo stadio Pozzo di Biella, ha superato il Genoa. Decisive le reti di Vangsgaard e Girelli che, in pochi minuti, hanno indirizzato la gara fino al successo finale. Nutrito pubblico sugli spalti, giunto per sostenere le proprie beniamine.