Bella prova in campionato per la Juventus Women che, allo stadio Pozzo di Biella, ha superato il Genoa. Decisive le reti di Vangsgaard e Girelli che, in pochi minuti, hanno indirizzato la gara fino al successo finale. Nutrito pubblico sugli spalti, giunto per sostenere le proprie beniamine.
domenica 16 novembre
sabato 15 novembre
martedì 11 novembre
domenica 09 novembre
sabato 08 novembre
mercoledì 05 novembre
Calcio, la Juve Women doma il Genoa: è 2-0 al Pozzo di Biella FOTO
