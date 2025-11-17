La solidarietà è di casa alla CRI Biella con il “Calendario dell’Avvento a Rovescio”

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella organizza per il periodo natalizio la VI° edizione del Calendario dell’Avvento al Rovescio, l’iniziativa nata nel 2020 per supportare il progetto “Biella Solidale” e che ha avuto, nella sua prima edizione, un totale di 800 pacchi raccolti nel solo territorio biellese, molti contenenti anche pensieri, disegni e lettere per le persone che li avrebbero ricevuti.

Il progetto inoltre è stato ripreso da molti altri Comitati di tutta Italia, fino ad arrivare anche all’attenzione del Comitato Nazionale di Croce Rossa. Il “Calendario dell’Avvento a Rovescio” è un’iniziativa solidale che vuole unire tutta la comunità nel periodo che precede il Natale: invece di ricevere un piccolo dono come nel Calendario dell’Avvento tradizionale, si mette da parte qualcosa, ogni giorno, per confezionare un pacco alimentare da destinare alle famiglie seguite dalle attività solidali del Comitato di Biella.

Come negli anni passati, anche quest’anno si è pensato di coinvolgere la popolazione e tutte le scuole del Biellese per rendere partecipe la popolazione del nostro territorio in un’attività che possa unire tutti in un’attesa del periodo natalizio carica di speranza e di spirito di condivisione. Ognuno potrà decidere le modalità attraverso cui confezionare il pacco dal 20 novembre al 10 dicembre. I pacchi potranno essere consegnati da lunedì 15 a venerdì 19 di dicembre presso la sede in Via Gera a Biella nelle giornate di martedì e giovedì dalle 17 alle 19 e nercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.

Per eventuali informazioni: mail sviluppo@cribiella.it o 0158601003.