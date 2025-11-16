Tragedia a Nole Canavese: rientra dopo la messa a casa e trova la cugina 88enne morta in casa

Ritrovata senza vita nella sua abitazione di Nole Canavese. Si sa ancora poco della morte di una donna di 88 anni che ieri sera è stata colta con ogni probabilità da un infarto dopo aver scoperto dei ladri a casa sua.

A dare l’allarme è stata la cugina della vittima con cui condivide la villetta bifamiliare. La donna, 87 anni, si era recata insieme al badante a messa, ma al rientro avrebbero scoperto la casa a soqquadro e l'oro mancante. Nella camera da letto, i due avrebbero poi ritrovato l'anziana riversa a terra senza vita. Il medico legale ha escluso la causa del decesso per morte violenta.

Seguirà esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria di Ivrea. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri che stanno cercando di risalire agli autori del furto.