Piante sulla strada a Curino e Sostegno, arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco a Curino e Sostegno per alcune piante crollate sul ciglio della strada a causa del maltempo di queste ore. In azione nel pomeriggio di oggi, 16 novembre, la squadra di Ponzone che ha messo in sicurezza l'area interessata e rimosso gli alberi presenti.