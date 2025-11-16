Piante sulla strada a Curino e Sostegno, arrivano i Vigili del Fuoco

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco a Curino e Sostegno per alcune piante crollate sul ciglio della strada a causa del maltempo di queste ore. In azione nel pomeriggio di oggi, 16 novembre, la squadra di Ponzone che ha messo in sicurezza l'area interessata e rimosso gli alberi presenti.
domenica 16 novembre
sabato 15 novembre
